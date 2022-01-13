Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'ın ‘buğdayla maaş ödeme’ uygulaması genişliyor /13 Ocak 2022 21:04

Taliban'ın ‘buğdayla maaş ödeme’ uygulaması genişliyor

ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Agragistan'da kontrolü sağlayan Taliban yönetiminin ekonomik kriz nedeniyle başlattığı ‘buğdayla maaş ödeme’ uygulamasının geniştiletilebiceği belirtildi.

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Afganistan’da Taliban yönetimi ekonomik krize karşı aldığı ‘buğdayla maaş ödeme’ yöntemini ülke kapsamında genişleteceğini duyurdu.

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekmesiyle beraber Taliban hızlı bir şekilde ilerlemiş ve başkent Kabil dahil birçok vilayeti ele geçirmişti.

Göreve gelir gelmez temel haklar kapsamında birçok hakları yasaklayan Taliban yönetimiyle ekonomik kriz daha da derinleşmişti. Taliban, ekonomik krize karşı başkent Kabil’de ‘İş Karşılığında Buğday Projesi’ni uygulamaya geçirmişti.

Taliban’ın uygulamaya geçirdiği uygulamayla Kabil’de çalışan işçilere günlük 10 kilogram, mühendislereyse 16,5 kilogram buğday ödemesi yapıldı.

Söz konusu buğdayı ödemeleri devrik lider Eşref Gani döneminde Hindistan’ın bağışladığı stoklardan karşılanıyor.

Taliban yönetimi söz konusu buğday stoklarının ne kadarının maaşlarda ve insani yardım için kullanılacağı hakkındaysa bilgi vermiyor.
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