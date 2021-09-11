Samanyolu Haber /Dünya / 'Taliban'ın, eski istihbarat başkanının kardeşini öldürdü' /11 Eylül 2021 10:37

'Taliban'ın, eski istihbarat başkanının kardeşini öldürdü'

Afganistan'da devlet yönetimini eline geçiren Taliban örgütünün, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi infaz ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Eşref Gani hükümeti döneminde istihbarat servisinin başında olan Emrullah Salih, Taliban karşıtı direnişin liderlerinden biri olarak biliniyor.

Söz konusu iddia, Ruhullah Azizi Salih'in yeğenine ait. Ebadullah Salih, Reuters'e gönderdiği cep telefonu mesajında, amcasının infaz edildiğini yazdı.

Yeğen Salih mesajında, "Onu dün öldürdüler. Gömmemize de izin vermiyorlar. Cesedinin çürümesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Aamaj Haber Ajansı ise Ruhullah Azizi'nin Taliban güçleri tarafından perşembe gecesi Pencşir eyaletinde yakalandığını ve hemen akabinde de infaz edildiğini duyurdu. Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in ise şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Taliban örgütü geçtiğimiz günlerde, ele geçiremediği son vilayet olan Pencşir'in merkezinde kontrolü sağlamıştı.

Bölgeyi savunmaya devam eden Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (AUDC- NRFA) lideri Ahmed Mesud ise, şu anda direnişlerinin şekil değiştirdiğini ve dağlara çekilerek gerilla savunması yapacaklarını duyurmuştu.

Kabil'den tahliyeler sürüyor

Öte yandan Afganistan'da ticari uçuşlarla gerçekleştirilen tahliye işlemleriyse devam ediyor.Cuma günü Katar Havayolları'na ait bir uçak 156 yolcuyla birlikte Doha'ya gitmek üzere Kabil'den havalandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, uçaktaki 49 yolcunun Fransız vatandaşları ve ailelerinden oluştuğunu duyurdu. AFP haber ajansı, uçakta yabancıların yanı sıra Afganların da bulunduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:28