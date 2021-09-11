'Taliban'ın, eski istihbarat başkanının kardeşini öldürdü'

Kabil'den tahliyeler sürüyor





Eşref Gani hükümeti döneminde istihbarat servisinin başında olan Emrullah Salih, Taliban karşıtı direnişin liderlerinden biri olarak biliniyor.Söz konusu iddia, Ruhullah Azizi Salih'in yeğenine ait. Ebadullah Salih, Reuters'e gönderdiği cep telefonu mesajında, amcasının infaz edildiğini yazdı.Yeğen Salih mesajında, "Onu dün öldürdüler. Gömmemize de izin vermiyorlar. Cesedinin çürümesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.Aamaj Haber Ajansı ise Ruhullah Azizi'nin Taliban güçleri tarafından perşembe gecesi Pencşir eyaletinde yakalandığını ve hemen akabinde de infaz edildiğini duyurdu. Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in ise şu anda nerede olduğu bilinmiyor.Taliban örgütü geçtiğimiz günlerde, ele geçiremediği son vilayet olan Pencşir'in merkezinde kontrolü sağlamıştı.Bölgeyi savunmaya devam eden Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (AUDC- NRFA) lideri Ahmed Mesud ise, şu anda direnişlerinin şekil değiştirdiğini ve dağlara çekilerek gerilla savunması yapacaklarını duyurmuştu.Öte yandan Afganistan'da ticari uçuşlarla gerçekleştirilen tahliye işlemleriyse devam ediyor.Cuma günü Katar Havayolları'na ait bir uçak 156 yolcuyla birlikte Doha'ya gitmek üzere Kabil'den havalandı.Fransa Dışişleri Bakanlığı, uçaktaki 49 yolcunun Fransız vatandaşları ve ailelerinden oluştuğunu duyurdu. AFP haber ajansı, uçakta yabancıların yanı sıra Afganların da bulunduğunu belirtti.