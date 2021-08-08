Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'ın ilerleyişi durdurulamıyor /08 Ağustos 2021 11:16

Taliban'ın ilerleyişi durdurulamıyor

Taliban cumadan bu yana üçüncü vilayet merkezini ele geçirdi. AFP, Tacikistan sınırında bulunan ve dünden beri çatışmaların sürdüğü Kunduz vilayet merkezinin örgütün kontrolüne geçtiğini doğruladı.

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ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saldırıları hızlandıran ve özellikle vilayet merkezleri üzerindeki baskısını yoğunlaştıran Taliban bir merkezi daha ele geçirdi.

AFP: Kunduz düştü

Ülkenin kuzeyinde, Tacikistan sınırında bulunan stratejik Kunduz vilayetinin merkezindeki bazı bölgeleri dün ele geçiren Taliban bugün de vilayet merkezini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. Durumu doğrulayan AFP muhabiri, "Kunduz düştü, Taliban şehirdeki kilit noktaları aldı" bilgisini paylaştı. Bir yetkili de sokaklardaki çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Cuma günü İran sınırındaki Nemruz vilayetinin merkezi Taliban kontrolüne geçmişti. Böylece Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrinin dün Taliban kontrolüne geçmesiyle de son 24 saat içinde ikinci vilayet merkezi Taliban hakimiyetine geçmiş oldu.
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