Taliban'la Erdoğan arasından ne fark var? Biri çıkıp anlatsın!..

Halk TV'de 'İki Yorum' programını yapan Levent Gültekin, Taliban'la Tayyip Erdoğan arasından ne fark var diye sordu.











Gültekin, 'Taliban, Afganistan'da müzik aletleri yakıyor, Sezen Aksu'yu hedef göstererek senin ne farkın var Taliban'dan. Sezen Aksu'yu hedef gösteren bir Tayyip Erdoğan'la, Afganistan meydanlarında müzik aletleri yakan bir Tayyip Erdoğan arasında ne fark var, biri çıkıp bunu bana anlatsın. Bir Cumhurbaşkanı caminin minberinde mikrofonu alıyor 'dil koparmaktan' bahsediyor. Barışın, huzurun, dostluğun, kardeşliğin arkadaşlığın, konuşulması gereken mekan, bir siyasetçinin kendin ülke halkını tehdit ettiği bir mekana dönüşüyor onların elinde' şeklinde konuştu.