Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'la Kabil arasında 80 kilometre kaldı /14 Ağustos 2021 12:55

Taliban'la Kabil arasında 80 kilometre kaldı

Afganistan'da, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasının ardından, mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, son 8 günde 15 vilayet merkezini ele geçirdi.

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Taliban ile başkent kabil arasında 80 kilometre kaldı

ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekmeye başlamasının ardından hızla ilerlemeye başlayan Taliban ile başkent Kabil arasındaki mesafe 80 kilometreye düştü.
Taliban'ın başkent Kabil'e sınır olan Logar vilayetini de tamamen kontrol altına aldığı açıklandı. Logar milletvekili Homa Ahmedi, Taliban'ın vilayeti tamamen kontrol altına alarak başkent Kabil ile komşu vilayet sınırlarına ulaştığını duyurdu.
Balkh vilayeti sözcüsü Münir Ahmet Ferhat ise Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine de bir kaç farklı yönden ağır saldırı başlattığını söyledi.   

Ülkedeki son gelişmelerin özeti:

  • İlerleyişini sürdüren Taliban'ın başkent Kabil'i yakın zamanda ele geçirebileceği rapor edildi
  • BM verilerine göre son bir ayda bin kadar kişi hayatını kaybetti
  • On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
  • Taliban şu an 34 şehir merkezinin yarısından fazlasını kontrol ediyor
  • Çok sayıda ülke, Afganistan'daki personelini tahliye ediyor
  • Ülkenin ticaret merkezi ve ikinci en büyük kenti Kandahar'ın da Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle örgüt elini güçlendirdi.

Afgan Cumhurbaşkanı: Orduya güveniyorum

Afganistan'da Taliban başkent Kabil kapılarına dayanırken Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'hızlı istişarelerin' sürdüğünü açıkladı.
Televizyondan halka seslenen Gani, silahlı kuvvetlerin yeniden hareke geçirilmesinin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.   

Amerikan öncü birlikleri tahliye için Kabil'e indi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby bir deniz piyadesi taburuna ait öncü birliklerin Kabil'e ulaştığını açıkladı. Pentagon ülkedeki Amerikan vatandaşlarını ve onlarla çalışan Afganları hızlıca tahliye etmek için hafta sonunda 3 tabur asker sevk edeceğini açıklamıştı.

ABD ayrıca Kuveyt ve Katar'daki askeri üslere de 4 bin 500 ila 5 bin ilave asker gönderileceğini duyurmuş Katar'daki ilave bin askerin tercümanlar gibi ABD için çalışan Afganlar ve onların ailelerinin vize işlemlerini hızlandırmak için çalışacağını açıklamıştı.

Kandahar ve Herat Taliban'ın elinde, örgüt Kabil'e ilerliyor

Ülkenin ikinci büyük şehri ve ticaret merkezi olan Kandahar ile batıdaki Herat, Taliban'ın kontrolüne geçti. Herat'tan yerel bir yetkili, "600 bin nüfuslu kentin hayalet kente" döndüğünü, bölge sakinlerinin ya şehri terk ettiğini ya da evlerinde gizlendiğini ifade etti

ABD istihbarat raporuna dayandırılan haberlere göre Taliban'ın günler içerisinde başkent Kabil'i de ele geçirebileceği belirtiliyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil'in şu an için "çok yakın tehdidin" eşiğine sürüklendiğini ve Taliban'ın kenti izole etmeye çalıştığının açık olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgüte saldırılarını ivedilikle durdurma çağrısında bulundu. Guterres, "Savaş yolunu seçenlere uluslararası toplumun tepkisi net olmalı: askeri güçle yönetimi ele geçirme (girişimi) kaybedilmiş bir hedeftir. Bu, ya sonu gelmeyen bir iç savaşa ya da Afganistan'ın tamamen izole olmasına yol açar" diye konuştu.

Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum." dedi.

Danimarka ve Norveç, Afganistan'daki diplomatik misyonlarını geçici durduruyor

İki ülke, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Kabil'deki elçiliklerini geçici olarak kapatıp, personellerini tahliye edeceğini duyurdu.

Finlandiya ise yabancı güçler adına çalışıp destek veren 130 Afgan ve yakın aile üyelerinin Finlandiya'ya gönderilmesi için uçak ayarlayacağını açıkladı. Finlandiya'nın Kabil Büyükelçiliğinin de şu an için açık kalacağı aktarıldı.
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