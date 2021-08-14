Taliban'la Kabil arasında 80 kilometre kaldı

Taliban ile başkent kabil arasında 80 kilometre kaldı





İlerleyişini sürdüren Taliban'ın başkent Kabil'i yakın zamanda ele geçirebileceği rapor edildi

BM verilerine göre son bir ayda bin kadar kişi hayatını kaybetti

On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Taliban şu an 34 şehir merkezinin yarısından fazlasını kontrol ediyor

Çok sayıda ülke, Afganistan'daki personelini tahliye ediyor

Ülkenin ticaret merkezi ve ikinci en büyük kenti Kandahar'ın da Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle örgüt elini güçlendirdi.

Afgan Cumhurbaşkanı: Orduya güveniyorum





Amerikan öncü birlikleri tahliye için Kabil'e indi





Kandahar ve Herat Taliban'ın elinde, örgüt Kabil'e ilerliyor





Danimarka ve Norveç, Afganistan'daki diplomatik misyonlarını geçici durduruyor







ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekmeye başlamasının ardından hızla ilerlemeye başlayan Taliban ile başkent Kabil arasındaki mesafe 80 kilometreye düştü.Taliban'ın başkent Kabil'e sınır olan Logar vilayetini de tamamen kontrol altına aldığı açıklandı. Logar milletvekili Homa Ahmedi, Taliban'ın vilayeti tamamen kontrol altına alarak başkent Kabil ile komşu vilayet sınırlarına ulaştığını duyurdu.Balkh vilayeti sözcüsü Münir Ahmet Ferhat ise Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine de bir kaç farklı yönden ağır saldırı başlattığını söyledi.Afganistan'da Taliban başkent Kabil kapılarına dayanırken Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'hızlı istişarelerin' sürdüğünü açıkladı.Televizyondan halka seslenen Gani, silahlı kuvvetlerin yeniden hareke geçirilmesinin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby bir deniz piyadesi taburuna ait öncü birliklerin Kabil'e ulaştığını açıkladı. Pentagon ülkedeki Amerikan vatandaşlarını ve onlarla çalışan Afganları hızlıca tahliye etmek için hafta sonunda 3 tabur asker sevk edeceğini açıklamıştı.ABD ayrıca Kuveyt ve Katar'daki askeri üslere de 4 bin 500 ila 5 bin ilave asker gönderileceğini duyurmuş Katar'daki ilave bin askerin tercümanlar gibi ABD için çalışan Afganlar ve onların ailelerinin vize işlemlerini hızlandırmak için çalışacağını açıklamıştı.Ülkenin ikinci büyük şehri ve ticaret merkezi olan Kandahar ile batıdaki Herat, Taliban'ın kontrolüne geçti. Herat'tan yerel bir yetkili, "600 bin nüfuslu kentin hayalet kente" döndüğünü, bölge sakinlerinin ya şehri terk ettiğini ya da evlerinde gizlendiğini ifade ettiABD istihbarat raporuna dayandırılan haberlere göre Taliban'ın günler içerisinde başkent Kabil'i de ele geçirebileceği belirtiliyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil'in şu an için "çok yakın tehdidin" eşiğine sürüklendiğini ve Taliban'ın kenti izole etmeye çalıştığının açık olduğunu ifade etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgüte saldırılarını ivedilikle durdurma çağrısında bulundu. Guterres, "Savaş yolunu seçenlere uluslararası toplumun tepkisi net olmalı: askeri güçle yönetimi ele geçirme (girişimi) kaybedilmiş bir hedeftir. Bu, ya sonu gelmeyen bir iç savaşa ya da Afganistan'ın tamamen izole olmasına yol açar" diye konuştu.Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum." dedi.İki ülke, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Kabil'deki elçiliklerini geçici olarak kapatıp, personellerini tahliye edeceğini duyurdu.Finlandiya ise yabancı güçler adına çalışıp destek veren 130 Afgan ve yakın aile üyelerinin Finlandiya'ya gönderilmesi için uçak ayarlayacağını açıkladı. Finlandiya'nın Kabil Büyükelçiliğinin de şu an için açık kalacağı aktarıldı.