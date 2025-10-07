Talimat şüphesi; Sinan ateş cinayetinin kilit ismiydi hedef mi saptırılıyor?





KAR MASKELİ 5 KİŞİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ





SİLAHLAR ORMANDA BULUNDU





SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR





OTOPSİ RAPORU: ÖLÜMCÜL YARALAR

Serdar Öktem, uzun namlulu silahla öldürüldü.İstanbul’da uzun namlulu silahlarla öldürülen avukat Serdar Öktem’in suikastine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Saldırı talimatının yurt dışında bulunan bir suç örgütü liderinden geldiği tespit edildi.Sinan Ateş cinayeti sanıklarından avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, saldırının talimatının yurt dışında bulunan bir suç örgütü mensubu tarafından verildiği ortaya çıktı.Saldırı sonrası yakalanan zanlılarla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 13’e yükseldi.Teknik ve fiziki takibin ardından, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğu, yakıtı da bir benzinlikten nakit olarak aldıkları belirlendi.Ekipler, zanlıların Arnavutköy’de olduğunu belirleyince ilçenin giriş-çıkış noktalarında uygulama başlatıldı.Bir takside yakalanan 5 saldırgan ile sürücü gözaltına alındı.Şüpheliler, sorgularında saldırıda kullandıkları silahları bir çanta içinde ormana attıklarını itiraf etti. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgede yaptıkları aramada iki kalaşnikof, iki tabanca, kar maskeleri ve eldivenleri ele geçirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, olayın bir organize suç örgütünün Serdar Öktem’e yönelik husumeti nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma, azmettiricilerin bulunması ve örgütün taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi yönünde derinleştiriliyor.Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporunda, Öktem’in kafa ve yüz bölgesine isabet eden mermilerden en az birinin, ayrıca sol kolundaki yaralanmalardan birinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları, beyin kanaması ve büyük damar yaralanması sonucu iç ve dış kanama meydana geldiği” kaydedildi.