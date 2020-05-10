Talimatı Bahçeli verdi

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alınırken Kayseri'deki tüm ülkü ocakları şubeleri ikinci bir emre kadar kapatıldı.





Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, görevden alındığını şahsi Twitter hesabında duyurdu: "Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir."





İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE PROVAKASYON!





Turan, konser yasakların kaldırılması talebiyle başladığı ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde cenaze törenine izin vermeyeceklerini belirtmişti.





Turan ve beraberindeki gençler Kayseri girişinde provakatif açıklamalarda bulunmuştu. Bazı gençler, "Cenazeyi buraya gömerlerse mezardan çıkarıp yakarız." demişti.