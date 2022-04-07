Samanyolu Haber /Spor / Talisca'dan Beşiktaşlıları üzecek haber /07 Nisan 2022 20:10

Talisca'dan Beşiktaşlıları üzecek haber

Yeni transfer döneminde yeniden Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşulan Anderson Talisca'nın yaptığı yeni açıklamada bu söylentilere noktayı koyduğu belirtildi.

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Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan ve dikkat çeken bir grafik çizen Anderson Talisca'dan transfer söylentileri konusunda yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

Bir süredir adı Beşiktaş'la da anılan yıldız ismin Al-Nassr kulübünün resmi Snapchat uygulamasından açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

BÖYLE AÇIKLADI

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan transfer açıklaması geldi.

Sezon sonu kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca'dan ayrılık söylentilerine yanıt geldi.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZ"

Anderson Talisca, Al-Nassr kulübünün resmi Snapchat uygulamasından yaptığı açıklamada "İyi akşamlar, Al Nassr taraftarları ve Talisca hayranları. Hakkımda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç yıl Al Nassr ile devam edeceğim ve burada büyük bir tarih yazacağım" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca'nın Haziran 2024'e kadar Al Nassr ile sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan ekibinde 8 milyon Euro civarında yıllık kazancının olduğu iddia edilmişti.
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