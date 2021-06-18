Tam 10 yıl sürebilir

Uluslararası Avrupa Havaalanları Konseyi'ne göre (ACI Europe), sağlık krizi ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları, havalimanların 2020'de gelirlerini yüzde 60 düşürdü ve toplam 12 milyar euroluk zarara sebep oldu.







55 ülkede 500'den fazla tesisi temsil eden ACI Europe, bu yaz başlayacak gibi görünen trafikteki toparlanmanın zayıf ve düzensiz olacağını ve 2019'daki hava trafiğinin en iyi ihtimalle 2025'e kadar toparlanamayacağı konusunda uyardı.





ACI Europe yöneticisi Olivier Jankovec, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Seyahatlerin yeniden başlaması, havaalanlarını hemen sağlıklı bir mali duruma geri getirmeyecek" dedi.





ACI Europe'a göre havalimanları, bazı zamanlarda yoğunluk yaşasa da çok fazla düşük yolculuk dönemleri yaşayacak. Bu durum da artan maliyetler ve pandemi öncesinden düşük gelirler nedeniyle birçok havalimanı etkileyecek.





Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'na (Eurocontrol) göre de Avrupa'da salgın öncesindeki hava trafiğine dönmek 2029'u bulabilir.





Eurocontrol'un 10 Haziran tarihli verilerine göre, 686 seferle İstanbul Havalimanı, Avrupa’da en fazla uçak trafiği olan meydan olarak zirvedeki yerini korudu. Frankfurt ikinci, Amsterdam Schiphol üçüncü oldu.





Türkiye’nin yurt dışına çıkış kapısı İstanbul Havalimanı’nda iki haftalık ortalama 79 uçuş artışıyla bir günde 686 sefer gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’nı 640 seferle Frankfurt, 623 seferle Amsterdam Schiphol takip etti.



