Tam 1204 yaşında… Hâlâ meyve veriyor

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda, çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı.





ANTALYA’NIN AKCİĞERİ





Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı.









Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ‘Dersimiz Doğa’ etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, dört yıl önce getirilen 764 ve 1204 yaşlarındaki iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.