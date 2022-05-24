Tam 15 yıl aradan sonra bir ilk

Çavuşoğlu'nun, Ben Gurion Havaalanı'ndan sonra ilk durağı, Filistin devletinin başkenti Ramallah'taki Filistin Dışişleri Bakanlığı oldu. Burada, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, programının devamında Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.









Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Böylelikle, 15 yılın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e yönelik ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulacak.