Samanyolu Haber /Gündem / Tam 15 yıl aradan sonra bir ilk /24 Mayıs 2022 19:31

Tam 15 yıl aradan sonra bir ilk

Türkiye'den İsrail'e dışişleri bakanı düzeyinde 15 yıl aradan sonra yapılan ziyaret resmen başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Böylelikle, 15 yılın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e yönelik ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Çavuşoğlu'nun, Ben Gurion Havaalanı'ndan sonra ilk durağı, Filistin devletinin başkenti Ramallah'taki Filistin Dışişleri Bakanlığı oldu. Burada, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, programının devamında Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tam 15 yıl aradan sonra bir ilk Sonraki Haber >>

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:20