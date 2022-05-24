Tam 15 yıl aradan sonra bir ilk

Çavuşoğlu'nun, Ben Gurion Havaalanı'ndan sonra ilk durağı, Filistin devletinin başkenti Ramallah'taki Filistin Dışişleri Bakanlığı oldu. Burada, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, programının devamında Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.
Fotoğraf: İbrahim Haskoloğlu/Twitter
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulacak.