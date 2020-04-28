Tam 195 milyon yeni işsiz

Yeni tip koronavirüs salgının neden olduğu krizin dünya ekonomisini, rekor işsizlik oranının eşlik edeceği durgunluğa sürüklediği belirtilen raporda, “Kriz, 2020’nin sadece ikinci çeyreğinde 195 milyon işçinin işten çıkarılmasına yol açabilir” ifadesine yer verildi.







Böylelikle bu salgının, istihdam ve hayat düzeyi alanlarında da krize dönüştüğü kaydedildi.





Bu krizden en çok küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarım çalışanları, bağımsız çalışanlar, kiralık işçiler, sığınmacılar ve göçmen çalışanların etkilendiği belirtilen raporda, krizin kültür ve turizm dahil hizmet sektöründeki istihdamı etkilediği vurgulandı.