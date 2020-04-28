Samanyolu Haber /Ekonomi / Tam 195 milyon yeni işsiz /28 Nisan 2020 09:56

Tam 195 milyon yeni işsiz

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, koronavirüs salgının yol açtığı ekonomik kriz yüzünden bu yılın ikinci çeyreğinde 195 milyon kişi işini kaybedebilir.

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Yeni tip koronavirüs salgının neden olduğu krizin dünya ekonomisini, rekor işsizlik oranının eşlik edeceği durgunluğa sürüklediği belirtilen raporda, “Kriz, 2020’nin sadece ikinci çeyreğinde 195 milyon işçinin işten çıkarılmasına yol açabilir” ifadesine yer verildi.

Böylelikle bu salgının, istihdam ve hayat düzeyi alanlarında da krize dönüştüğü kaydedildi.

Bu krizden en çok küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarım çalışanları, bağımsız çalışanlar, kiralık işçiler, sığınmacılar ve göçmen çalışanların etkilendiği belirtilen raporda, krizin kültür ve turizm dahil hizmet sektöründeki istihdamı etkilediği vurgulandı.
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