Tam 22 il, emniyette büyük değişiklik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, 11 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.





Karara göre, 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi.





RESMİ GAZETE KARARLARI (11 EYLÜL 2025)





İşte o atamalar:





Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınan ve "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine getirildi. Arslan ise merkeze çekildi.





Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri merkeze çekildi.





Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.





Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ise Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.



