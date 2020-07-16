Tam 3 kez düğününü ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı sonunda muradına erdi









Bir yıldan kısa bir süre içinde tam üç defa düğün planlarını ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sonunda muradına erdi. Frederiksen, Danimarka’ya ait Zealand adasında gerçekleşen bir köy düğünüyle uzun süredir partneri olan Bo Tengberg ile evlendi.





Yerel basının aktardığına göre küçük ve samimi bir havada gerçekleşen düğünde eski başbakan Poul Nyrup Rasmussen dahil olmak üzere yaklaşık 90 kişi hazır bulundu.





Kilise çıkışında çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Frederiksen, ‘EVET’ notunun yanına bir de kalp iliştirdi.