Samanyolu Haber /Gündem / Tam 53 danışmanı var /23 Aralık 2020 13:46

Tam 53 danışmanı var

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesine gelen yanıt, Meclis’in AKP’li Başkanı Mustafa Şentop’a danışmanlık görevi yürüten personel sayısının 53 olduğunu ortaya çıkardı.

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Tanrıkulu, Şentop'un yanıtlaması istemiyle yönelttiği soruda, “Meclis Başkanlığı’ndaki müşavir sayısı kaçtır?” diye sormuştu. Önergeye yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Bilgiç, TBMM Başkanlığı’nda eski başbakanlık personeli olup 2018’de şahsa bağlı müşavir kadrosuna atanan 32 personelin bulunduğunu kaydetti. Bilgiç ayrıca, bu kadrolar dışında şahsa bağlı Başkan başmüşaviri kadrosuna atanan iki, şahsa bağlı başkan müşaviri kadrosunda ise beş personelin bulunduğunu bildirdi. Bilgiç, ‘şahsa bağlı müşavir’ kadrosunda ise 14 personelin yer aldığını ifade etti.

TBMM’de görevli 53 müşavirin ne iş yaptığını da açıklayan Bilgiç, “Müşavirler, önem ve öncelik taşıyan konularda TBMM Başkanı’na yardımcı olmak üzere istihdam edilmektedir” dedi.

Aldığı cevap üzerine açıklama yapan Tanrıkulu, “Bir başkan, 53 kişiye ne danışabilir?” diye sordu. Tanrıkulu, “TBMM’de de kadrolar eşe, dosta dağıtılıyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zaten önergeyi hazırlamamızın nedeni de bunu ortaya çıkarmaktı” dedi.

Başka bir soru önergesi ile aynı soru Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Çavuşoğlu soruya cevap vermeyip önergeyi geri gönderdi.
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