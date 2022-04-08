Samanyolu Haber /Politika / Tam bir "Utanç tablosu" /08 Nisan 2022 11:24

Tam bir "Utanç tablosu"

Et ve Süt Kurumu'na ziyarete gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, içeri alınmazken kapının da telle bağlandığı görüldü. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından, "Utanç tablosu" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret etti fakat içeri alınmadı.

CHP lideri burada yaptığı açıklamada, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim; burada olmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim, tüm anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. İyi beslenme bir haktır, bunu sağlayacak olan sosyal devlettir. Bütün çocukların yeterli beslenmeleri gerekir" dedi.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan sert tepki gösterdi. Başarır, "TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı rezaleti sonrası tarihi bir an daha yaşıyoruz! Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’na giden bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri “randevusu olmadığı” gerekçesiyle kuruma alınmadı! Utanç tablosu" dedi.



Et ve Süt Kurumu, mart ayında kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'na alınmamıştı.
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