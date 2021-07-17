Tam da porsiyonu küçült dedikleri sırada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kamuoyuna duyurulan tasarruf genelgesinin yayımlandığı ayda bütcedeki kara delikler daha da büyüdü. Haziran ayında kamuda dev harcamalara imza atıldı.





ÖRTÜLÜ 1.3 MİLYAR TL





Genelgeden muaf olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamasında rekor kırıldı. Ocak ayında 267 milyon TL, Şubat’ta 89 milyon TL, martta 371 milyon TL, nisanda 52 milyon TL, mayısta 103 milyon TL harcama yapılan örtülü ödeneğin haziran ayı tutarı 463 milyon TL oldu. Bir önceki aya göre yaklaşık 4.5 kat artan örtülü ödenek harcamalarının altı aylık toplamı 1 milyar 348 milyon TL’ye ulaştı.





HABERLEŞMEYE BÜYÜK İLGİ





Tasarruf genelgesi eleştirilerinin simgeleştiği haberleşme giderlerindeki artış da dikkat çekici bir düzeyde gerçekleşti.





Haberleşme giderleri bir önceki aya göre iki katına yakın artarak 220 milyon TL oldu. 2021 rekorunun kırıldığı haziran ayında posta ve telgraf giderleri bir önceki aya göre iki katı artarak 93 milyon TL’ye, internet erişim giderleri üç katı artarak 24 milyon TL’ye, hat kira giderleri on katı artarak 33 milyon TL’ye, telefon abonelik ve kullanım ücretleri 7 milyon TL’den 11 milyon TL’ye fırladı.





DERNEKLERE 154 MİLYON TL





Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ise bir önceki aya göre üç katı artışla 83 milyon TL’den 352 milyon TL’ye çıktı. Bu kalemden dernek, birlik, kurum, kuruluş ve sandıklara yapılan transferler bir ayda 50 kat arttı. Mayıs ayında 3 milyon TL’ye yakın para aktarılan bu kuruluşlara haziran ayında aktarılan tutar 154 milyon TL oldu.