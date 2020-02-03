Samanyolu Haber /Gündem / Tam da tartışılırken.. Bekçi havaya ateş ederken diğer bekçiyi vurdu /03 Şubat 2020 10:47

Tam da tartışılırken.. Bekçi havaya ateş ederken diğer bekçiyi vurdu

Malatya'da bir kişiye müdahalede bulunan 3 mahalle bekçisinden biri arkadaşının silahından çıkan kurşunla, 2 bekçi de bıçakla yaralandı.

SHABER3.COM

Malatya'da şüpheli bir şahsa müdahalede bulunan 3 mahalle bekçisinden 1'i silahla vurulurken, 2 bekçi de bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa mahallesi, Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi.

Haber Merkezi'nin Polis Akademisi-Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkiinde şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere Özsan Sanayi Sitesi'nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine intikal ederek, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı.

Bu esnada Suat U. üzerinde bulunan bıçakla bekçilere mukavemet gösterdi. Bekçiler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K'nın başını sıyırırken, diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan mahalle bekçilerinden Yunus S., Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne, diğer yaralı 2 bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arbede sırasında yaralanan Suat U.'nun da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovanın yanı sıra 1 adet bıçak buldu.
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