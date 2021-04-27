Tam kapanma kararına muhalefetten tepki

Türkiye'de hükümetin açıkladığı, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla tam kapanmaya gidilecek olması kararına muhalefet temsilcilerinden sert tepki geldi.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni uygulama kapsamında hükümetin çalışan ve işverenler için mali destek sunmamasını eleştirdi.





Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ağbaba, "Tam kapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi. Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" diye konuştu.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli ailem, bu zorlu süreçte ne bir vatandaşımızı ne de esnafımızı yalnız bırakmayacak, her zaman olduğu gibi tüm mesai arkadaşlarımızla maddi ve manevi olarak yanınızda, emrinizde olmaya devam edeceğiz. Kaygılanmayıp moralli olacak ve bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili bir video mesaj yayınladı. Kapanma kararını desteklediklerini kaydeden Babacan, "Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir destek paketinin de açıklanması gerekiyordu. Bütün dünya bunu böyle yönetiyor. Kapanıyor ama aynı zamanda vatandaşına doğrudan destek veriyor herkes" ifadelerini kullandı. Eski bakan Babacan, "hükümetten acilen bir destek paketinin açıklanmasını beklediklerini" kaydetti.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kararla ilgili bir video yayınladı. Mesajında Davutoğlu, "Bu 18 günlük kapanma boyunca 1.5 Milyar TL'lik devlet garantisini müteahhitlere değil vatandaşa ödeyin!" ifadelerini paylaştı.





Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise, "Hayatı Değil Çarkları Durdurun: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil!" başlığıyla, tam kapanma kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı. Toplantı Salı günü TSİ 12’de dijital ortamda düzenlenecek.





Tam kapanma 29 Nisan'da başlıyor





İçişleri Bakanlığı, tam kapanmaya ilişkin genelgeyi Pazartesi günü 81 il valiliğine gönderdi. Tedbirler 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar Türkiye genelinde uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bunun dışındaki tüm ticari işletmeler kapalı olacak.