Samanyolu Haber /Dünya / Tam mürettebatlı ve 'milyarderli' ilk uzay yolcuları bugün gidiyor /11 Temmuz 2021 11:20

Tam mürettebatlı ve 'milyarderli' ilk uzay yolcuları bugün gidiyor

ABD'li uzay aracı üreticisi Virgin Galactic, bugün Avrupa saatiyle 15.00'te şirketin yolcu roketi VSS Unity ile tam mürettebatlı ilk test uçuşunu yapacak. Altı kişilik ekipte şirketin kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson da olacak.

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Uzay uçağı, VMS Eve adlı çift gövdeli bir taşıyıcı jet tarafından 50.000 fit yüksekliğe taşınacak ve burada Unity serbest bırakılacak. Daha sonra uzay uçağı, atmosferin dış tabakası olan termosfere çıkacak.

New Mexico çölünün yaklaşık 89 km üzerindeki uçuşunun zirvesinde, mürettebat, Dünya'ya geri süzülerek inmeden önce birkaç dakika yer çekimsiz ortamda duracak.
Richard Bronson

Plana göre uçuş yaklaşık 90 dakika sürecek ve başladığı yer olan Spaceport America'da son bulacak. Uçakta iki pilot ve dört "görev uzmanı" olacak.

Uzay uçağının iki pilotu Dave Mackay ve Michael Masucci, geminin roket motorunun ateşlemesini ve kapanmasını kontrol edecek ve yeniden giriş için aracın kuyruk manevrasını etkinleştirecek.

Diğer üç görev uzmanı ise şirketin baş astronot eğitmeni Beth Moses; Virgin Galactic'in baş operasyon mühendisi Colin Bennett ve araştırma operasyonları başkan yardımcısı Sirisha Bandla.

Uzaya yolculuk 250 bin dolar

Virgin Galactic roket uçağının daha önceki bir prototipi, 2014 yılında California'nın Mojave Çölü üzerinde bir test uçuşu sırasında düştü, bir pilotu öldü ve diğeri ciddi şekilde yaralandı.

Richard Branson'ın hedefi, ticari uzay yolculuğu yapmak. Bu noktada 600'e yakın kişi yolculuğa katılmak için depozitolarını yatırdı. Biletlerin fiyatı 250 bin doları buluyor.

Şirket, her koltuğun maliyetini 40.000 dolara düşürmeyi umduğunu duyurdu.


Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzay projeleri

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini açıklamıştı.

Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk da Dragon kapsülü ile Dünya'dan yüzlerce kilometre uzağa erişerek orada birkaç gün kalabilmeyi planlıyor.

Musk'ın SpaceX'i ilk tamamen sivil mürettebatını eylül ayında yörüngeye göndermeyi planlıyor. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna çok sayıda kargo yükü ve astronot gönderdi.
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