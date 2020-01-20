Tam tecrit: Davos'tan da çıkarıldılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in resmi olarak, İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi.







"ÖNCEDEN HABER VERDİK"





İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, 8 Ocak'ta Irak'ın Ayn el-Esad bölgesindeki ABD üssünü vurmuştu.





Musevi, saldırıdan önce Irak hükümeti ve silahlı kuvvetlerine bilgi verildiğini, bu nedenle itirazların muhatabının Irak makamları olduğunu öne sürdü.





"GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"





Musevi, İran'ın taahhütlerini, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin attığı adımlara göre askıya aldığını vurgulayarak, "İran, nihai ve daha güçlü adım atmayı planlıyor. Eğer süreç bu şekilde işlerse, İran daha güçlü bir adım atacaktır" dedi.





Sözcü, nükleer anlaşmanın hala "kurtarılabilir" ve "ABD'nin de ona geri döndürülebilir" olduğunu da savunarak, "Ancak İran'ın, onların düşündüğü şartlarda müzakereye hazır olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.





Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmesi konusuna da değinen Musevi, "İran'ın nükleer anlaşmada kalmaya devam ettiğini ve mekanizmayı 36. maddeye göre, aylar önce işletmeye başladığını" ifade etti.





"AB ülkelerinin iddiası kabul edilemez" diyen Musevi, "İran, nükleer anlaşmaya bağlıdır ve bizim için önemli olan karşı tarafın uygulamasıdır" değerlendirmesini yaptı.



