Samanyolu Haber /Dünya / Tam tecrit: Davos'tan da çıkarıldılar /20 Ocak 2020 12:36

Tam tecrit: Davos'tan da çıkarıldılar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsviçre'de düzenlenecek 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiği, ancak katılımının daha sonra iptal edildiği açıklandı.

SHABER3.COM

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in resmi olarak, İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi.

"ÖNCEDEN HABER VERDİK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, 8 Ocak'ta Irak'ın Ayn el-Esad bölgesindeki ABD üssünü vurmuştu.

Musevi, saldırıdan önce Irak hükümeti ve silahlı kuvvetlerine bilgi verildiğini, bu nedenle itirazların muhatabının Irak makamları olduğunu öne sürdü.

"GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Musevi, İran'ın taahhütlerini, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin attığı adımlara göre askıya aldığını vurgulayarak, "İran, nihai ve daha güçlü adım atmayı planlıyor. Eğer süreç bu şekilde işlerse, İran daha güçlü bir adım atacaktır" dedi.

Sözcü, nükleer anlaşmanın hala "kurtarılabilir" ve "ABD'nin de ona geri döndürülebilir" olduğunu da savunarak, "Ancak İran'ın, onların düşündüğü şartlarda müzakereye hazır olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmesi konusuna da değinen Musevi, "İran'ın nükleer anlaşmada kalmaya devam ettiğini ve mekanizmayı 36. maddeye göre, aylar önce işletmeye başladığını" ifade etti.

"AB ülkelerinin iddiası kabul edilemez" diyen Musevi, "İran, nükleer anlaşmaya bağlıdır ve bizim için önemli olan karşı tarafın uygulamasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tam tecrit: Davos'tan da çıkarıldılar Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:09