Tamam siz haklısınız, bir daha yapmam!

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) kalmıştı.





Sosyal medyada dün akşam başlatılan kampanyara TVF'ye aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılması için çağrıda bulunuldu.





Kampanyanı ilaç şirketlerinin bir oyunu olduğunu iddia eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kirli kampanyaya alet olmayacağız." ifadelerini kullandı.





Sağlık Bakanının sert sözleri üzerine tartışma daha da alevlendi.





EKREM İMAMOĞLU'DAN İRONİK MESAJ





Kampanyaya destek veren Cem Yılmaz, Bakan Koca'yı, "Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış, yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağ olun. Bir daha yapmam." sözleri ile eleştirdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şahsi Twitter hesabında Cem Yılmaz’ın mesajını ilave ederek, şu ifadeleri kullandı: “Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım.”





Sunucu Öykü Serter de Bakan Koca’nın bu açıklamasına tepki göstererek, sosyal medya hesabından “Bitti gitti o para bu velvele ondan. Sırasıyla troll, kıdemli troll, SGK ve son hakikat bükücü bakan seviyesinde cansiperane müdafaaya geçtiklerine göre. Kirli kampanyaymış, ne o çocuklar yaşasın demişiz. Evet acizsiniz... Oo dış kulvardan milliyetçi de yetişti; çok talimat annecim.” ifadelerini paylaştı.





CEM YILMAZ: BÜYÜK RESMİN TAM NERESİNDE?







Cem Yılmaz Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının akabinde, “Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağları'nda villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde?” sorusunu yöneltti.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan da kampanyaya destek veren isimler arasına katıldı.





Liderler, "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın. İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin." mesajı verdi.



