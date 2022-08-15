"Tamamen durmamasını umuyoruz"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü askeri saldırılar sonrasında batılı ülkelere karşı elinde bir koz olarak kullandığı 'enerji kartının' kış aylarında kıtada nasıl bir tablo ortaya çıkartacağı endişesi sürüyor.



Bu kapsamda bir açıklamada bulunduğu belirtilen Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in de Rusya'dan gelen gazın tamamen kesilmemesini umduğunu ve bu duruma karşı da alternatif arayışında olunduğunu aktardığı ifade edildi.







Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Robert Habeck, Rusya'dan gelen gaz arzının "tamamen kesilmemesini umduğunu" dile getirdi.Habeck, gazın tamamen kesilmesine ilişkin, "Bunun olmayacağını umuyorum. Ancak bu olursa, alternatif satın almalar için örneğin sıvılaştırılmış gaz altyapısı için ek fırsatlar meydana getiriyoruz" dedi.Avrupa Birliği, enerji kaynakları ithalatını çeşitlendirmeyi ve Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.