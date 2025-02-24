Samanyolu Haber /Gündem / Tamer Karadağlı'dan 'gülümseten' Gezi açıklaması /24 Şubat 2025 11:07

Tamer Karadağlı'dan 'gülümseten' Gezi açıklaması

Ayşe Barım soruşturmasının ardından Gezi eylemlerine katıldığına ilişkin görüntüleri gündem olan Tamer Karadağlı, açıklama yaptı.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 12 yıl önceki Gezi Direnişi'ne katılmasına ilişkin konuştu.

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmasının ardından birçok isim ifadeye çağrıldı.

Soruşturmanın ardından Tamer Karadağlı'nın Gezi eylemlerine katıldığı görüntüler gündem oldu.

Eylemlere katılmasına ilişkin Yandaş Sabah'tan Tuba Kalçık’a konuşan Karadağlı, şunları söyledi:
"Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım"

Karadağlı'nın bu 'yan çizen' açıklaması, duyanların yüzünde buruk bir tebessüm oluşmasına sebep oldu.


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