Tamince'nin avukatı ve Savcıya ‘kaçak giriş’ davası

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu Antalya L Tipi Cezaevi’ne, 3 Ekim 2018 tarihinde, “kaçak giriş yapılması” olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “oluruyla” başlayan soruşturma sonucunda, dönemin Antalya Başsavcıvekili Gürkan Kütük ile Antalya L Tipi Cezaevi Müdürü Tuncay Avanaş hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, iki şüpleli hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.





İddianamede, halen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde Cumhuriyet Savcısı olan Gürkan Kütük’ün denetim ve idaresinden sorumlu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na, 3 Ekim 2018 tarihinde, yanında 2 bayan ve 2 erkek şahısla gelerek, “usul ve yasaya aykırı şekilde giriş kaydı yaptırmaksızın, göz okuma retinasından geçirmeksizin içeriye girmelerini sağladığı” kaydedildi. Kütük’ün bu kişilerin hazır kuvvet odasında çağırttığı hükümlü Y.U. ile görüşmelerini sağladığı belirtilen iddianamede, “şüphelilerin bu şekilde görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevlerini kötüye kullanma suçunu işledikleri, dava açmaya yeterli suç şüphesinin oluştuğu” ifade edildi. İddianame, “son kovuşturmanın açılması”na karar verilmesi için Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin, son soruşturmanın açılması kararına bu hafta karar vermesi ve yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.





AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

İddianamede, şüpheli Gürkan Kütük’ün avukatlığını Ahmet Kürşat Köhle’nin üstlenmesi ise dikkat çekti. Cezaevine kayıt dışı giriş yapan isimlerden olan ve “savcıdan bizzat bunu istediği öne sürülen” Köhle, aynı zamanda Fettah Tamince’nin de avukatı. İçeri giren kadınlardan birisinin de Fettah Tamince’nin şirketinde üst düzey yöneticilik yapan M.Ö’nün eşi olduğu öğrenildi. İddianamede, savcı Kütük’ün Adalet müfettişlerine verdiği ifade de yer aldı. Ahmet Kürşat Köhle’nin yanına gelerek, “hükümlünün iki kız kardeşi ve enitşesinin Y.U ile görüşmek için izin istediklerini ilettiğini” savunan savcı Kütük, kendisine açık görüş haklarının bulunduğunu, izin verilmesine gerek olmadığını bildirdiğini öne sürdü.