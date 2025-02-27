Samanyolu Haber /Gündem / Tanal’dan ‘Maydonoz Döner’ operasyonuna tepki: 'Düşman ceza hukukuna son verin' /27 Şubat 2025 00:49

Tanal’dan ‘Maydonoz Döner’ operasyonuna tepki: 'Düşman ceza hukukuna son verin'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Maydonoz Döner’e düzenlenen operasyon ve tutuklamalara tepki gösterdi. Tanal, KHK’lıların çalışması veya mal satması gibi gerekçelerle suçlanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Düşman ceza hukuku uygulamalarına derhal son verilmelidir! Hukuk, herkese eşit uygulanmalı, masum insanlar keyfi kararlara kurban edilmemelidir.” dedi.

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KHK ile ihraç edilen binlerce insanın mağduriyet yaşadığını vurgulayan Tanal, Anayasa’nın 38. maddesini hatırlatarak, “Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu ilan edilemez. Beraat edenler dahi kamu görevine iade edilmiyor, bu hukuk devleti ilkesine aykırıdır.” ifadelerini kullandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu (TİHEK) göreve çağırarak, devletin vatandaşlarını ötekileştirmemesi gerektiğini belirtti.

Bold Medya'da yer alan habere göre eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Tanal’a destek vererek, “Kanunun suç saymadığı fiiller nedeniyle cezalandırılanların da adil yargılanma hakkını savunmak gerekiyor.” dedi.
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