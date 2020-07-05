''Tandır fırınını yakmamı istediler, ortamda bir panik vardı''

Suudi Arabistan başkonsolosluğunun Türk personellerinden olan ve teknisyen olarak görev yapan Zeki Demir, 20 Suudi yetkilinin gıyaplarında sanık olarak yargılandığı Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında ifade verdi.







Cemal Kaşıkçı’nın binaya girmesinin üzerinden 1 saat geçmeden kendisinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu rezidansına çağrıldığını söyledi. Zeki Demir, ‘’Beş-altı kişi vardı. Tandır fırınını yakmamı istediler. Bir panik havası vardı’’ şeklinde konuştu.





Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 günü nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte evlilik hazırlıkları için gereken bazı belgeleri almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi de bulunamadı.





Bazı Batı ülkelerinin hükümetleri ve CIA, Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği görüşünün ağırlık kazandığını ifade etmişti. Suudi yetkililerse bu iddiayı reddetmişti.





Türk yetkililere göre polis, Cemal Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğü ve parçalara ayrılan cesedinin yakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.





İddianamede Suudi Arabistan istihbaratının eski başkanı Ahmed El Asiri ve kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Suud El Kahtani, canavarca hisle planlayarak adam öldürmekle suçlanıyor.





İddianamede Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın politikalarına yönelik eleştirileriyle bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi için Türkiye’ye geldiği belirtilen diğer 18 sanığın da adı geçiyor.





Gıyabında yargılanan sanıkları Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye teslim etmesi olası değil. Suudi Arabistan geçen yıl Riyad’da büyük ölçüde gizli bir şekilde görülen davada, Türkiye’yi işbirliği yapmamakla suçluyor.





Aralık ayında görülen davada beş Suudi yetkili idam cezasına çarptırılmış ancak Kaşıkçı’nın ailesinin, katilleri affettiğini açıklamasıyla, Suudi Arabistan yasaları uyarınca, davada yargılanan sanıklara verilen idam cezalarının infaz edilmemesinin önü açılmıştı.





Suudi savcı, Türkiye’de görülen davada planlayarak adam öldürmekle suçlanan Kahtani’nin cinayetle bağlantılı olduğuna dair bir delil olmadığını savunmuş, Asiri hakkındaki suçlamalar da düşürülmüştü.





''Mermerlerin rengi kimyasal maddeyle temizlenmiş gibi değişmişti’’





İddianamedeki ifadesine göre Zeki Demir, konsolosun bahçesindeki fırının dışında küçük bir barbekü ve et şişleri de gördüğünü anlattı. Demir yazılı ifadesinde fırının etrafındaki mermer levhaların kimyasal bir maddeyle temizlenmiş gibi renginin değiştiğini de söyledi.





İddianamede ifadesi yer alan bir başka tanık da konsolosluk şoförü. Şoför de konsolosun bir restorandan çiğ kebap siparişi verdiğini belirtti.





Zeki Demir ayrıca yazılı ifadesinde siyah camlı bir araba kapıya yanaştığı sırada garaj kapısını açmak için yardım etmek istediğini, ancak kendisinden bahçeden derhal çıkmasının istendiğini anlattı.





Başka davalar için hukuki zemin oluşabilir mi?





Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili geçen yıl kapsamlı bir rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard davanın başlaması öncesinde Reuters haber ajansına konuştu.





Callamard, İstanbul’da görülen dava sürecinin ilerlemesi halinde, davayla bağlantılı Suudi vatandaşlarının Avrupa ülkelerine de seyahat ettikleri belirlenirse, bu ülkelerin de dava açmaları için hukuki bir zemin oluşabileceğini belirtti.





Özel Raportör, ‘’Bu gibi karmaşık ortamlarda adalet bir gecede sağlanmıyor. Ancak burada başlatılan süreç önümüzdeki 5-10 yıl içinde olabilecekler için delil toplanmasına yardımcı olabilir’’ dedi.



