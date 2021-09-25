Samanyolu Haber /Gündem / 'Tanınmış müteahhitler'in üzerini çizdiren bilgi: Yurtdışına gitmeye çalışıyorlar /25 Eylül 2021 13:09

'Tanınmış müteahhitler'in üzerini çizdiren bilgi: Yurtdışına gitmeye çalışıyorlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bazı tanınmış, bilinmiş müteahhitlerin kendileri için başka ülkelerde bir gelecek hazırlama peşinde olduğu iş çevrelerinde ve bankacılık çevrelerinde çok konuşulur oldu son zamanlarda." diye yazdı.

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Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Dün ilginç bir ihale vardı.
Türkiye’nin AK Parti döneminde çok sevdiği yap işlet usulü yol ihalelerinden biri.
Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesinin Çeşmeli Kızkalesi kesimi yap işlet devret ihalesi. Dün yapılan ihale son derece ilginçti. Bir evet sadece 1 firma ihaleye katıldı ve teklif verdi. O firmanın da pek gönüllü olmadığı, ihaleyi yapan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’nın “güçlü arzusu” sonucu ihaleye katıldığı dedikoduları var.
Bilmem yalan bilmem sahi. Sonuçta tek katılımcı vardı ve tek teklif ondan geldi.
Yabancı bir firma değil, tanıdık.
Kolin İnşaat.
Üç yıl inşaat 16 yıl işletme süreli otoyolda verilen garantili geçiş sayısı 45 bin. Belli ki bu 45 bin Karayolları’nın “uğurlu sayısı” nereye yol ya da köprü yapılırsa 45 bin garanti veriliyor.
Osmangazi Köprüsü 45 bin.
Çanakkale Köprüsü de 45 bin.
Yahu ikisi aynı şey mi, nasıl ikisine de aynı sayı garanti verilir diyen yok.
Şimdi aynı sayı Çeşmeli-Kızkalesi arası için.
Ama ilginç.
Bir tek katılımcı, o da zoraki.
Bu arada bazı tanınmış, bilinmiş müteahhitlerin kendileri için başka ülkelerde bir gelecek hazırlama peşinde olduğu iş çevrelerinde ve bankacılık çevrelerinde çok konuşulur oldu son zamanlarda.
Bunlardan çok bildik birinin umulanın aksine gayrı menkul yatırımları yaptığı Avrupa ülkelerinden birine değil, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşmeye hazırlandığı, burada kendine bir hayat kurduğu anlatılıyor.

Aynı kaptan yemek yiyen bir başkasının ise iyice uzağa gitmeye hazırlandığı ve Avustralya’da epey bir yatırım yaptığı ve 2 sene içinde ailece Avustralya’ya göçebilecek şekilde organize olduğu konuşuluyor.
Bütün bu hazırlıkların kokusunun devleti yönetenlere kadar gittiği ve bu müteahhitlerin “üzerinin çizildiği” de Ankara’nın dedikoduları arasında.
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