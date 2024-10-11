Samanyolu Haber /Dünya / Tanıtımı yapılmamış MacBook Rusya’da kullanılmaya başlandı /11 Ekim 2024 13:33

Tanıtımı yapılmamış MacBook Rusya’da kullanılmaya başlandı

Kasım ayında Apple tarafından tanıtımı yapılması beklenen M4 çipli MacBook Pro, ilginç bir şekilde Rusya’da teknoloji blog yazarlarında görüntülendi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus teknoloji blog yazarları Wylsacom (Valentin Petukhov) ve Romancev768 (Sergey Romantsev), henüz duyurulmamış MacBook Pro 14 modelini YouTube kanallarında incelemeye aldı. Yeni M4 çipli MacBook’un detaylarını sergileyen videolar, Apple ürünlerine olan ilgiyi daha da artırdı. 

Ancak bazı yorumcular, cihazın ambalajının önceki modellerle benzerliğini öne sürerek bunun sahte olabileceğini iddia etti. Bloomberg muhabiri Mark Gurman ise bu iddialara karşı çıkarak, incelemelerde cihazın yeni M4 çipine sahip olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

Bu olay, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Apple’ın tarihindeki en büyük sızıntılardan biri olarak değerlendirildi.

Kaynak Çin veya Hindistan

Sızıntının kaynağı olarak, Çin veya Hindistan’daki fabrikalardan sızan ürünler gösteriliyor. Apple’ın Rusya pazarındaki resmi operasyonlarını durdurmasından bu yana ürünler paralel ithalat yoluyla Rusya’ya getiriliyor. Blog yazarları, cihazları özel bir hizmet aracılığıyla yüksek ücretler ödeyerek elde ettiklerini belirtiyor.

Örneğin, Avito gibi ikinci el satış platformlarında, bu cihazlar 720 bin ile 1,2 milyon ruble arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğuna dair reklam yer aldı ancak bu reklam yetkililer tarafından siteden kaldırıldı.

Elektronik sektörü uzmanlarına göre, Apple gibi dev şirketler yeni ürünlerini piyasaya sürmeden önce dünya genelindeki dağıtım depolarına önceden gönderiyor. Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle Apple’ın radarından çıktığı bu dönemde, bu tür ürünlerin paralel ithalat yoluyla ülkeye girmesi daha da kolaylaşıyor.

Çin veya Hindistan’daki üreticilerle bağlantıları olan bazı kişiler, ürünleri yüksek fiyat karşılığında Rusya’ya sızdırabiliyor. Bu da Apple’ın resmi satışlarından önce cihazların Rusya pazarında ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu olayın bir emsal teşkil etme ihtimali, Apple’ın güvenlik önlemlerini artırmasına yol açabilir. Daha önce Apple ürünlerinin lansmanından kısa bir süre sonra satışa sunulması yaygınken, artan güvenlik kontrolleri nedeniyle bu süreç daha uzun sürebilir. Güvenliği güçlendirmek için alınacak önlemler, Apple’ın küresel dağıtım süreçlerini etkileyebilir ve ürünlerin piyasaya sürülme süresini uzatabilir.
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