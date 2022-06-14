Tanju Özcan bardağı taşırdı, CHP'den ihraç yolu göründü

Gazeteci Barış Pehlivan, tepki çeken açıklamalarıyla tartışma konusu haline gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili parti kararını sosyal medya hesabından duyurdu.







Buna göre CHP, partinin dünkü MYK toplantısında Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde karar verdi.





Pehlivan'ın Twitter paylaşımı şöyle:





"CHP'nin dünkü MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.





CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AKP’li kadın üyeye söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi."





NE OLMUŞTU?

Yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik ırkçı söylemleri ve kararlarıyla ilgili sık sık eleştiri yöneltilen Özcan, son olarak belediye meclis toplantısında söz almak için el sallayan AKP'li kadın üyeye yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. Allah Allah, ayıp oluyor el sallamak falan. Ben evli barklı adamım ayıp oluyor" diye konuşmuştu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özcan'a tepki göstermiş, "Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız" demişti. Özcan, Çelik'e verdiği yanıtta "İffetimi korumaya çalışıyorum" demişti.







Özcan, daha sonra kendisine yönelik geçekleştirilen protesto gösterisine, belediye başkanlığı binasının camından dans ederek yanıt vermişti.