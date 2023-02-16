Tanju Özcan Beşli Çete'ye seslendi: Bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın

Cengiz Holding ve Beşli Çete hakkında konuşan Tanju Özcan, çaldıklarının yanında verdiklerinin çok az olduğuna işaret ederek, Vatandaşın kullanmadığı otobandan, geçmediği köprüden, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden her yıl, 450 milyar TL alıyorlar, ve utanmadan 2.5 milyar TL bağışladım diyorlar. Bari burda, kendi değimizinle vatandaşa koymaya çalışmayın, ben uratanark izledim' dedi.





'Şöyle basitçe bir hesaplama yapıyorum, dün gece toplanan paranın 90 milyar lirasını zaten devlet devlete bağışlamış. geri kalan sadece 25 milyarı şirketler ve vatandaşlar bağışlamış.' şeklinde konuşan Özcan, 'Bunun anşamı şudur. Vatandaş Devlete güvenmiyor' dedi.





Cengiz Holding gece bağış yaptı, sabah yatırım teşviki aldı







Cengiz Holding'e bağlı Eti Alüminyum AŞ tarafından yapılacak alüminyum yassı mamul üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Holding dün akşam deprem için 3 milyar lira bağışladı.





Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya'da yapılacak yatırım projesi yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacak.



YATIRIM SÜRESİ 5 YIL OLARAK BELİRLENDİ



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Gazete Duvar'ın haberine göre, söz konusu yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.



Geçen yıl 1 Aralık'ta başlayan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 10 milyon 545 bin 522 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ilave istihdam 285, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 45 oldu.



Yatırım süresi sonunda yılda 100 bin ton sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretilmesi planlanıyor.



Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 75 milyon TL), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) gibi teşviklerden yararlanacak.



PERSONEL DESTEĞİ VERİLECEK



Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.



Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.



Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek.



Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.



3 MİLYAR LİRA BAĞIŞ YAPTI...



Cengiz Holding, dün akşam yapılan 'Türkiye Tek Yürek' yayınında 3 milyar lira bağışladı.



