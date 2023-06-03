Tanju Özcan: Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan ve bozkurt heykeli dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulundu.







Bolu Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk toplantısında, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan’ın sözünü tutması gerektiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelinin yapılması için meclise önerge sundu. Önergede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız” ifadeleri yer aldı.





"BEN DEDİMKİ 'BOLU'DA HEYKELİNİ DİKECEĞİM', SÖZ VERDİYSEK DÖNMEYİZ"

'AK Parti ve MHP’li üyelerin verdiği önergenin ardından konuşan Başkan Özcan, “Bunu niye komisyona havale edeceğiz? Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim, çimento getirip koymuşlar. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor? Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyetiydik ya, bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan’da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi ile bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin en görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim” dedi.