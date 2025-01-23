Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan büyük endişeyi yazdı: Deliller karartılabilir! /23 Ocak 2025 15:32

Tanju Özcan büyük endişeyi yazdı: Deliller karartılabilir!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir" açıklamasında bulundu.

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak Salı günü saat 03.27'de çıkan yangında çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı DNA testlerini işaret edip ölü sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı da bugün, tüm kimliklerin tespit edildiğini belirtip ölüm sayısını 78'e revize etti.

'Sorumluluk kimde' tartışması sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"DELİLLERİN KARARTILMASI İLE SONUÇLANABİLİR"
Paylaşımında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır."
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