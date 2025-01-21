Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan: 'Odalar tek tek aranıyor, rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor' /21 Ocak 2025 13:29

Tanju Özcan: 'Odalar tek tek aranıyor, rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangına ilişkin konuşurken “Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçecek. Rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor” dedi.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde sabaha karşı 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı. 

Yangına ilişkin tv100 yayınında değerlendirmeler yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaşananları anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.

Özcan yaşanan faciayla ilgili, “Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçecek. Rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor” dedi.

“PSİKOLOJİM EL VERMİYOR”
"Bir tarafı 8 katlı, bir tarafı 13 katlı otelden bahsediyoruz. Her katı tek tek tarıyor arkadaşlarımız" diyen Özcan, "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor. Bakanlar buraya geldi, herhalde birazdan onlar açıklayacak" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE MİLLİ PARKLAR'A AİT"
Öte yandan Tanju Özcan yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok.1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında" ifadelerini kullandı. 
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