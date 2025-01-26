Tanju Özcan: Yangınla ilgili adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.





X hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Kartalkaya’da yaşanan facia dolayısıyla Milletimizin acısı hala çok büyük. Herkes şu an Bolu’daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor" dedi.





'BAKAN VE HÜKÜMETİN ATADIĞI BÜROKRATLAR AKLANMAYA ÇALIŞILIYOR'

Özcan, soruşturmada eksiklik olduğuna dair şüphelerini maddelerle şöyle anlattı:





"Yasalar ve yönetmeliklere göre, yanan turizm belgeli otelin denetim sorumlusu olan Turizm Bakanlığı’nın ne genel ne de yerel bir yetkilisinin tek kelime ifadesine başvurulmadı.





Yanan otele inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı verdiği bizzat bakan tarafından paylaşılan İl Özel İdare yetkililerine bir tek soru sorulmadı.





Bakanlıkça yetkilendirilen, yangın dahil her türlü denetimi yapan özel firma yetkililerine ve bu binaya yangın sigortası yapan sigorta şirketine bir tek soru dahi sorulmadı.





Burada yürütülen soruşturma, yangını söndürmeye çalışmaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan itfaiye teşkilatı çalışanlarına yöneltilerek, bakan ve hükümetin atadığı bürokratlar aklanmaya çalışılıyor. Mübarek günde yetkililere hatırlatıyorum, 'Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız.”



