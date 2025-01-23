Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a hodri meydan: 'Masadan istifa ederek kalkacak'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 vatandaşı hayattan koparan yangın faciasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önemli açıklamalarda bulundu.





Halk TV'de facia ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Özcan sözlerine "Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum" diyerek başladı. Özcan, "Çok yorgunum çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum" dedi.





'BİZİM YETKİMİZ DIŞINDA'

Grand Kartal Otel'in Bolu Belediyesi'nin denetimi altında olup olmadığını harita üzerinden anlatan Özcan, "Burası ne mücavir sahamız, ne mülki hudutlarımız ne de belediye sınırlarımız. Buradaki bir yapıya inşaat ruhsatı vermek bizim görevimiz değil. Denetim de bizim görevimiz değil. Çünkü bizim yetki sınırlarımızı aşıyor. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok. Bu otelin yapı ruhsatı il özel idaresi tarafından verilmiş. Turizm işletme iznini de Turizm Bakanlığı veriyor. Daha sonra zaten bu bölgeyi turizm alanı olarak ayırıyorlar. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, denetim yetkileri, yangın da dahil tamamen Turizm Bakanlığına ait. Yani bizim bu otele gelerek hijyen açısından bile kontrol etme yetkimiz yok. Bir cezai işlem uygulama ya da tutanak tutma yetkimiz dahi yok. Turizm Bakanlığı'nın var" dedi.





'BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİLER'

Özcan, otelin yangın yeterlilik belgesi için Bolu Belediyesi'ne başvurup, daha sonra başvuruyu geri çekme sürecini şu sözlerle anlattı:





"Önce 12 Aralık'ta otel için yangın yeterlilik belgesi istiyorlar. Biz de bu yeterlilik olduğu için bizden talep ediliyor. 16 Aralık'ta itfaiyeci arkadaşlarım 8 tane marjinal sorun buluyor ve 15 günlük süre veriyor. Onlar bu sorunları yerine getireceklerini söyleyip 24'ünde bu başvuruyu geri çekiyor. Otel başvurusunu geri çekiyor ve işlemler duruyor. Çünkü bu düzeltmeleri yapacak parayı harcamak istemiyorlar. Bu durumu şikayet etme yetkimiz yok çünkü talep üzerine hazırlanan bir belge ve bu talebi geri çektiler. Muhtemelen bunlar maliyetli işler diye geri çektiler."





'2021 VE 2024'TEKİ DENETİMLER AÇIKLANSIN'

Grand Kartal Otel'in yakın bir zamana kadar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS'nin internet sitesinde önerilen oteller listesinde olduğuna dikkat çeken Özcan, "2021'de ve 2024'te 'denetledik' diyor Bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın Bakan" diye konuştu.





'YANGIN BELEDİYENİN YETERLİLİK VERDİĞİ BÖLGEDEN ÇIKMADI'

Otelin başka bir işletmeciye kiraladığı 70 metrekarelik bir alan için yeterlilik verildiğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:





"Belediye 70 metrekarelik yer için bu bölme için yeterlilik var diyor. Yangın buradan çıkmış değil. Yangın mutfaktan çıkıyor. Biz sanki otelin lokantasına mutfağına yetki vermişiz gibi anlatıyorlar. 200 odalı otelde tüm kat 70 metre kare olabilir mi? Biz küçük bir bölmeye kayakçıların kullandıkları bir kafeye yeterlilik veriyor. Burada çıkmıyor yangın yukardan dökülen alevlerle tutuşuyor. Ben bu belgelerden bugün haberdar oldum. Sundurma olan çıkıntı bir bölüme bizim arkadaşlar yeterlidir demiş. Bu yeterlilik belgesi ruhsat da değil. Ruhsatı veren özel irade işletme yetkisini Bakanlık veriyor.





Bakanlık 70 metrekarelik yetkinin sanki otelin tamamına verilmiş gibi açıklama yaptı. Üstünü çizmişler üzerinde oynanmış bizim elimizdeki belge çizili değil. Bakanlık koltuğu gidiyor diye telaşa girdi. Suçlayacak birilerini aradı. Benim cevap vermemi beklemiyordu. Ben cevap verdim yayın yasağı getirtti. Bu eksiklikler bir yere bildirilebilir miydi bilmiyorum. O gün elimizdeki tüm bilgileri bakanlıklarla paylaştık. Bakanlıklar çıktı 'inceleyeceğiz' dedi bir şey demedik. "





BAKAN ERSOY'A CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulunan Özcan, "Ben koltuk uğruna yalan söyleyecek bir adam değilim. Sorumlu olsam istifa ederim. Bakan yanmış görüntülere bakmadı bile. Sayın Bakan'a açık çağrıda bulunuyorum; benimle istediği kanalda canlı yayına çıksın belgeleriyle birlikte. O masadan ikimizden biri istifa ederek kalkar ve bu Sayın Bakan olur. Baktı koltuk gidiyor, topu bize atmaya çalışıyor. Neden yalan söylüyorsun bir koltuk için değer mi? İnançlı olduğunu söylüyorsun, sen öbür tarafta bana, itfaiyecilere, belediye çalışanlarına yaptığın haksızlığı Allah'a nasıl izah edeceksin? Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum, maalesef bu Sayın Bakan yanlış yönlendiriliyor ve yalan söylüyor. Lütfen bu bakan ile çalışmaya devam etmeyin" dedi.