Tanju Özcan'dan dikkat çeken iddia: Savcı ve bilirkişilere 'baskı' yapılıyor

Özcan, bazı savcılara ve bilirkişi heyetine baskı yapıldığına dair duyumlar aldıklarını ifade etti. Özcan, "Savcı ve bilirkişilere 'İlla belediyeyi suçlu gösterin' diye baskı yapıldığı iddiaları var" dedi.





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Bana çok kirli bilgiler geliyor. Adalet Bakanlığı 6 tane savcı ve bilirkişi heyeti atadığını söylemişti. Savcılardan dört tanesinin görevden alındığı ve bilirkişi heyetinin görevden alındığı yönünde bize çok kuvvetli duyumlar geliyor. Neden? Çünkü 'İlla belediyeyi suçlu gösterin' diye baskı yapıldığı iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar.Ve bilirkişi heyetinin ve bazı savcıların buna direndiği, doğruyu yazmak istemeleri sebebi ile böyle kuvvetli duyumlar alıyoruz. Bu konuyu araştırıyoruz"