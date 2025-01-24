Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan'dan dikkat çeken iddia: Savcı ve bilirkişilere 'baskı' yapılıyor /24 Ocak 2025 01:42

Tanju Özcan'dan dikkat çeken iddia: Savcı ve bilirkişilere 'baskı' yapılıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Oteli yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, bazı savcıların ve bilirkişi heyetinin görevden alındığına dair duyumlar aldıklarını belirtti.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Özcan, bazı savcılara ve bilirkişi heyetine baskı yapıldığına dair duyumlar aldıklarını ifade etti. Özcan, "Savcı ve bilirkişilere 'İlla belediyeyi suçlu gösterin' diye baskı yapıldığı iddiaları var" dedi.

"İLLA BELEDİYEYİ SUÇLU GÖSTERİN" DİYE

Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bana çok kirli bilgiler geliyor. Adalet Bakanlığı 6 tane savcı ve bilirkişi heyeti atadığını söylemişti. Savcılardan dört tanesinin görevden alındığı ve bilirkişi heyetinin görevden alındığı yönünde bize çok kuvvetli duyumlar geliyor. Neden? Çünkü 'İlla belediyeyi suçlu gösterin' diye baskı yapıldığı iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar.

Ve bilirkişi heyetinin ve bazı savcıların buna direndiği, doğruyu yazmak istemeleri sebebi ile böyle kuvvetli duyumlar alıyoruz. Bu konuyu araştırıyoruz"
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