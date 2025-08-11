Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan'dan Erdoğan'ı kızdıracak teklif: 'Üzerine de Erdoğan fotoğrafı koyalım' /11 Ağustos 2025 11:11

Tanju Özcan'dan Erdoğan'ı kızdıracak teklif: 'Üzerine de Erdoğan fotoğrafı koyalım'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Lirası’ndaki değer kaybına dikkat çekerek yeni bir banknot basılması çağrısında bulundu. Özcan "Böyle devam ederse yakında 50.000 ve 100.000 TL tutarlı banknotları görmemiz hayal olmayacak" dedi.

SHABER3.COM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek enflasyonun Türk Lirası’nın değerini düşürmeye devam ettiğini belirterek yeni bir banknot basılması çağrısında bulundu.

Özcan, yeni banknotun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin konulmasını teklif etti.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

-Yeni para basıp, sayın Cumhurbaşkanımızın resmini koymayı teklif ediyorum.

-15 yıl önce 200 TL’lik banknot çıktığında 131 Dolar alınabiliyordu. Şimdi 131 dolar alabilmek için yaklaşık 5.500 TL’ye ihtiyacımız var.

Hükümetin acil olarak 131 Dolara karşı, ‘TL’Yİ KORUMAK İÇİN’ en az 5.500 TL’lik banknotlar basması lazım.

-Bu banknotu basınca da çocuklarımızın ilerde anlayabilmesi için paranın bir yüzüne Külliye’nin resmini bir yüzüne de Cumhurbaşkanımızın resmini koymak lazım.

Bu devir böyle devam ederse yakında 50.000 ve 100.000 TL tutarlı banknotları görmemiz hayal olmayacak
