Tanju Özcan'dan flaş açıklamalar: Facianın sorumlusu kim?

Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:





Grand Kartal Otel'in yakın bir zamana kadar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS'nin önerilen oteller listesinde olduğuna dikkat çeken Özcan, "2021'de ve 2024'te 'denetledik' diyor Bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın Bakan."





Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 vatandaşı hayattan koparan yangın faciasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önemli açıklamalarda bulunuyor.Halk TV'de facia ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Özcan sözlerine "Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum" diyerek başladı. Özcan, "Çok yorgunum çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum" dedi.Grand Kartal Otel'in Bolu Belediyesi'nin denetimi altında olup olmadığını harita üzerinden anlatan Özcan, "Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Burası ne mücavir sahamız, ne mülki hudutlarımız ne de belediye sınırlarımız. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok" ifadelerini kullandı.12 Aralık'ta yangın yeterlilik belgesi istediler, 16 Aralık'ta itfaiyeci arkadaşlarımız oteli inceliyor ve 8 tane sorun buluyor, 15 günlük süre veriyor. Onlar bunu yerine getireceklerine 24'ünde, muhtemelen maliyetlere katlanmak istemedikleri için, başvuruyu geri çektiler. Biz yeterlilik belgesi vermedik."Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulunan Özcan, "Ben koltuk uğruna yalan söyleyecek bir adam değilim. Sorumlu olsam istifa ederim. Sayın Bakan'a açık çağrıda bulunuyorum; benimle istediği kanalda canlı yayına çıksın belgeleriyle birlikte. O masadan ikimizden biri istifa ederek kalkar ve bu Sayın Bakan olur. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum, maalesef bu Sayın Bakan yanlış yönlendiriliyor ve yalan söylüyor. Lütfen bu bakan ile çalışmaya devam etmeyin" dedi.