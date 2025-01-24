Tanju Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması: 'Raporu beğenmediler, bilirkişilere el çektirildi'

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı.





Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.





TANJU ÖZCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Yangındaki "sorumluluk" tartışması sürerken; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir açıklama geldi.





Özcan, CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve TBB Başkanı Erinç Sağkan'a seslendi ve bilirkişilerin dosyadan el çektirildiğini ifade etti.





Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:





"YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!!





Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur.





Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir.





Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir.





Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.





Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır.





Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum.