Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti /09 Ekim 2023 16:09

Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi” açıklamasını yaptı.

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CHP avukatı Celal Çelik; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkındaki partiden ihraç kararına karşı açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi! İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verildi! Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta...”
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