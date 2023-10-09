Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti

CHP avukatı Celal Çelik; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkındaki partiden ihraç kararına karşı açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.







Çelik'in açıklaması şöyle:





“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi! İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verildi! Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta...”