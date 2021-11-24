Samanyolu Haber /Gündem / Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti! /24 Kasım 2021 12:29

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

AKP iktidarına yakın A Spor kanalında bir programa katılan eski futbolcu Tanju Çolak’ın programda arka karkaya kurduğu iki zıt cümle ile gündem oldu.

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Programda, Türkiye’deki yabancıları istemediğini söyleyen Çolak, ”Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye’ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım” dedi. Aynı dakika içinde spikerin, “Bu arada dede oluyorsun…” sözlerine ise Çolak, “Evet Amerika’ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah” demesi dikkat çekti.

Bilindiği gibi ABD'de doğan çocukların vatandaşlık hakkı bulunuyor. 'bu kadar yabancıyı sevmiyorum' diyen aklı başında bir insanın, bu cümlenin hemen ardından, Torununu ABD vatandaşı yapmak için bu kadar heyecanlanması pes dedirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak... Sonraki Haber >>

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:42