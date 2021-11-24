Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Programda, Türkiye’deki yabancıları istemediğini söyleyen Çolak, ”Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye’ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım” dedi. Aynı dakika içinde spikerin, “Bu arada dede oluyorsun…” sözlerine ise Çolak, “Evet Amerika’ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah” demesi dikkat çekti.





Bilindiği gibi ABD'de doğan çocukların vatandaşlık hakkı bulunuyor. 'bu kadar yabancıyı sevmiyorum' diyen aklı başında bir insanın, bu cümlenin hemen ardından, Torununu ABD vatandaşı yapmak için bu kadar heyecanlanması pes dedirtti.

