Tank-Palet Fabrikası'nda yeni gelişme

Harb-İş Sendikası’nın Sakarya Arifiye’deki Tank-Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Danıştay’a açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal talebi Danıştay 13'üncü Dairesi tarafından reddedilmişti.





Bu karara itiraz edilmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündemine gelmişti.





YARGILAMA SÜRECİ SONA ERDİ





Habertürk'ün haberine göre; geçen hafta yapılan toplantıda yapılan itiraz gündeme alındı. 9’a karşı 6 oyla itirazın reddine karar verildi.





Böylece, Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine dair temyiz safahatı sona ermiş oldu.





Harb-İş Sendikası, Tank-Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Ethem Sancak ve ortağı Katar ordusuna bilabedel devredilmesi kararı sonrasında Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal talebi ile dava açmıştı.