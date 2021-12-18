Tank Palet Fabrikası’ndan sonra ASELSAN da Katar için çalışacak

Türkiye’de kâr eden kurumlar ve kupon arazileri satın alan Katar, ASELSAN’la ortak işler yapacağı ortaya çıktı. ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi. Aselsan Qatar’ın ne kadarının Aselsan’ın ne kadarının Katar’ın olduğu bilinmezken; CHP’li Mahmut Tanal, bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.





KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Milli savunma sanayiinin kritik şirketi ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdiği ortaya çıktı. CHP’li vekil Mahmut Tanal, Meclis’e Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, ASELSAN’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.





ASELSAN KATAR’DA HANGİ FAALİYETLERİ GÖSTERECEK?

Tanal önergesinde, ASELSAN’ın Katar Devleti’nde faaliyet gösterebilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil ettirdiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Önergede, ASELSAN tarafından Katar’da faaliyet göstermek üzere kurulmuş ya da ASELSAN’ın ortak hisseye sahip olduğu ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bulunup bulunmadığını soran Tanal, devamında “Şayet bulunmakta ise söz konusu şirketin/şirketlerin unvanı nedir? Hangi faaliyetlerin gösterilmesi amacıyla kurulmuştur? İlgili şirket/şirketlerde ASELSAN’ın sahip olduğu şirket hisse oranı kaçtır?” sorularını yöneltti.





HANGİ ÜRÜNLERİN İHRACATINA İZİN VERİLDİ?

CHP’li vekil önergede, ASELSAN’ın iddia olunduğu üzere Katar Devleti’nde faaliyet göstermeyi planladığı ve marka tescil ettirdiği bir şirket var ise faaliyet konusunun ne olacağını sorarak, şöyle devam etti:





– Söz konusu şirkette savunma sanayisi ürünlerinin AR-GE çalışmaları ve üretimi yapılacak mıdır?

– İlgili şirkete teknoloji transferi, savunma sanayisi ürünü ihracatı yapılacak mıdır?

– Şayet yapılacaksa Bakanlığınız tarafından hangi ürünlerin ihracatına ilişkin izin verilmiştir?”





KATAR’LA NASIL BİR ANLAŞMA YAPILDI?

Önergede savunma sanayinin, savunma sanayi bünyesindeki şirketlerin ve bu şirketlerce üretilen ürünlerin güvenliği ve gizliliği, ticari sırların güvenliğinin sağlanması konusundaki endişelerini dile getiren CHP’li Mahmut Tanal, Bakan Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti:





“Katar Devleti’nde savunma sanayisi ürünlerinin AR-GE çalışmaları ve üretimi yapılacak ise söz konusu ürünlerin ve çalışmaların denetimi nasıl yapılacaktır? Bahsi geçen ürünlerin üretimi ve çalışmalarının denetimine ilişkin Katar Devleti ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Şayet yapılmışsa nasıl bir anlaşma yapılmıştır? Aselsan’ın Katar Devleti’nde faaliyet göstermeyi planladığı şirkete savunma sanayisine ait ürünlerin ihracatının yapılması, AR-GE çalışmalarının yapılması ve ürünlerin üretilmesine izin verilmesi savunma sanayimizin gizliliğinin tehlikeye atılması anlamına gelmiyor mu?”