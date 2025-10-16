Tankla çökülen otele kayyım atandı

Peki kim bu Cihan Ekşioğlu, kamuoyu onu nereden hatırlıyor? Rusya’dan Libya’ya kadar ilişki ağında kimler var? İşte Bodrum’dan Rusya’ya, Çeçenistan’dan Ukrayna’ya, Dubai’den Kuzey Afrika ülkelerine askeri malzeme satışına kadar uzanan geniş bir aralıkta EKBA Holding ve sahibi Cihan Ekşioğlu gerçeği…









İHA, SİHA VE DRONESAVAR ÜRETİYOR





“DEVLETİN TANKIYLA OTELE GİRDİ”





“F... BORSASI’NIN MUCİDİ”

Soylu’nun Ekşioğlu’na çok değer verdiğini, herkese bir tane koruma polisi verirken söz konusu isme ekip koruması sağladığını iddia eden Peker, “Korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi. (Korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da F... borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin” iddialarını paylaştı.





Cihan Ekşioğlu’nun Rusya ve Çeçenistan’daki işleri de dikkat çekiyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov’la fotoğraflarını EBKA Holding’in sitesinde yayınlayan Ekşioğlu, 2016 yılında verdiği bir röportajda bu ülkedeki yatırımları hakkında şu bilgileri vermişti: “Çeçenistan Cumhuriyeti’nde 500 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturduk. Bunun içinde Çeçenistan’ın başkenti Grozni şehrinin sokak lambalarının değişmesi, 840 km’lik içme suyu hattının yenilenmesi, orman ürünleri fabrikasının kurulması, başkent çevresindeki bütün şehirlerin yıllık 2,5 milyon ton çöpünün toplanarak elektrik enerjisine çevrilmesi ve bu enerjinin devlete satılması gibi çeşitli projeler yer alıyor.” Şirketin Rusya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Çeçenistan, Dubai ve Azerbaycan’da da yatırımları bulunuyor.





Cihan Ekşioğlu’nun birlikte fotoğraflarının olduğu “önemli” isimler ise saymakla bitmiyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, AKP’li eski Bakan Tuğrul Türkeş, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bu isimlerden bazıları…





Şüphelilerin de kendisine, “onlara da sıkarız” dedikleri öne sürüldü. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç örgütü kurma, tefecilik ve kara para aklama” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, ?Altan Keksin, ?Melike Yüksel, ?Çağlar Şendil, ?Sinan Görkem Gökçe ve ?Şaban Kayıkçı hakkında gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alınırken Cihan Ekşioğlu da gözaltına alınan isimler arasında.41 yaşındaki Cihan Ekşioğlu Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu.EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.EKBA Holding, öncelikle inşaat sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Rusya ve başta Çeçenistan olmak üzere SSCB sonrası dönemde kurulan birçok ülkeyle ciddi ilişkileri bulunan Ekşioğlu’nun birçok büyük inşaat projesinde imzası bulunuyor.Bodrum’daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı’da, Kağıthane’de ve Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projeleri de yapıyor. Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibi.Cihan Ekşioğlu’nun EKBA Holding’i son olarak Mart 2020’de yabancı yatırımcıların da gündeminde olan Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ’yi satın alarak bünyesine katmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği projelerle adını duyuran Harp Arge AŞ, geçen sürede çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerine ihracatlar gerçekleştirdi. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kataloğuna da girmişti. Bu satın alma savunma sanayi alanında dikkat çekici bir gelişme olarak not edilmişti.Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalama kararı olduğu dönemde SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine ait Paramount Hotel’de yargı, emniyet, iş dünyası, medya ve siyaset dünyasından birçok ismi ağırladığını açıkladı.Peker’in açıklamasıyla kamuoyunun ilgisini çeken Paramount Hotel’in Korkmaz’a nasıl geçtiğini ise otelin eski sahibi ve halen davalısı olan Yasemin Uras açıkladı. Uras’ın anlattığına göre otelin Korkmaz’a geçip geçmediği net değil. Ucu Rus, Kazak ve Türkiye’deki birçok önemli işadamına dayanan bir sürecin sonucunda otel birkaç kez el değiştirdi.Yasemin Uras’ın gündeme getirdiği bir iddia ise savunma, inşaat ve teknoloji alanında birçok yatırımı olan EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’yla ilgili. Uras’ın Ekşioğlu için sarf ettiği ifadeler şöyle: “İşin tuhaf yanı Andrey döndü Botır’a hediye etti. Bu sefer Botır almış oldu. Bir de Botır’ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz. Ben Amerika’daydım, kendisiyle hiç konuşmadım.”Ekşioğlu’nun bir kışlada tadilat işi yaptığını savunan Uras’ın “tank” iddiası tartışılsa da Ekşioğlu’nun savunma sanayi alanında önemli yatırımları olan bir işadamı olması, bu alanda asker –sivil bürokratlarla yakından tanışıyor olması iddiayı güçlendirdi.Sedat Peker’in Cihan Ekşioğlu’yla ilgili kamuoyunda en çok tartışılan ifadelerinden biri de yargı-siyaset-iş dünyası ekseninde yaşanan “F... Borsası”na ilişkin oldu. Peker, Cihan Ekşioğlu’nun “F... Borsası” işinde olduğunu, çok sayıda çökme ve dolandırıcılık vakasına karıştığını söyledi.Sedat Peker, “Süslü sülünün (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastediyor) manevi evladı, benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu sülümanın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde (sen bunu hak ettin)” ifadelerini kullandı.İddiaya göre Cihan Ekşioğlu, Paramount Hotel’i tankla ele geçirdikten sonra dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı doğum günü partileri, sosyete eğlenceleri ve ağırlamalar gerçekleştirdi. Birçoğu magazin haberlerine de konu olan o partilere Hollywood yıldızları Jean Claude Va Damme ve Steva Seegal gibi isimler bulunuyor. Her iki ismin de bizzat Cihan Ekşioğlu tarafından karşılanıp otelde gezdirilmesi ve fotoğrafların medyaya servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.Cihan Ekşioğlu hakkındaki iddiaların en dikkat çekicilerinden biri ise İsrail’den aldığı yazılımı MİT’e satmasıyla ilgili olanıydı. Buna göre başta WhatsApp ve Twitter (Yeni adıyla X) olmak üzere sosyal medya platformlarını izlemekte kullanılan yazılımı Ekşioğlu, İsrail’den 3 milyon dolara satın alarak MİT’e 50 milyon dolara satmıştı.Peker’in bahsettiği Cihan Ekşioğlu, 4 yıl önce bir dergiye verdiği röportajda MİT’e yazılım verdiklerini söylerken, istenilen kişilerin Twitter ve WhatsApp görüşmelerine ulaşabildiklerini açıklamıştı:“Bunun dışında sosyal medya çözümleme ve takip işleri var bizde. Biz takip etmiyoruz bunları çözümleyen sistemleri istihbarat servislerine satıyoruz. Bu da örneğin Twitter’daki hareketliliği takip edebiliyorsunuz, hangi noktadan çıktığını, çağrıların nereden geldiğini kimin kiminle neler yaptığını çözümleyebiliyoruz.Bunun içinde sosyal medya ve WhatsApp yazışmaları da var. Bunlar çözümlenebiliyor. Biz bu işleri yapmıyoruz bunları devletin istihbarat teşkilatı yapıyor. Biz bu takibin yapılabilmesi için bir takım yazılım ve sistem geliştiriyoruz. Dubai’de bizimle çalışan 100’e yakın Hintli ve Pakistanlı mühendis var. Bu konuda onlar çok iyidir. Uydu takip sistemleri, sosyal medya takip sistemleri üzerine çeşitli yazılımlar var. Biz bunları istihbarat servislerine satıyoruz. Onlar bunların üstüne kendi teknik alt yapılarını birleştirip halkın can ve mal güvenliği için terörist grupları takip ediyoruz.Tabi ki devletimize her zaman elimizdeki ürünleri veririz, geliştiririz, elimizdeki çabayı gösteririz, gösterdik de.”Cihan Ekşioğlu, Martebo Savunma Sanayi Şirketi aracılığıyla Kuzey Afrika’daki ülkelere silah satışı da yapıyor. Ekşioğlu bu konuda da şunu söylüyor: “Londra merkezli bu firmamızda Kuzey Avrupa ülkelerinden aldığımız askeri malzemeleri Afrika ülkelerine satıyoruz.”Bir diğer röportajında ise Cihan Ekşioğlu, Libya’ya silah satışı yaptıklarından bahsediyor. Bu nokta Ekşioğlu’nun, Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasının mimarlarından, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ile fotoğrafı da dikkat çekici. Libya’ya silah satışı yapan Ekşioğlu’nun, istifa etmeden önce Libya’daki iç savaşta kritik roller üstlenen biri olan Yaycı ile görüşmesinin sadece tesadüf olmadığı düşünülüyor.2022 yılında Ekşioğlu bu kez bir suikast iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul Beykoz konaklarında iki suikastçinin yakalandığı belirtilmişti. Suikastin hedefindeki ismin Cihan Ekşioğlu olduğu öne sürüldü. polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü, üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olduğu belirlendi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.Araştırmaya Organize Suçlar Polisi’nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve whatsapp yazışmaları deşifre edildi.Habere göre iki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. Hedeflerindeki isim ise Cihan Ekşioğlu olduğu öne sürüldü.Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi. Şüphelilerin “Dalton” kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu’nun fotoğrafını gönderdiğini ve “dikkat edin yanında polis korumalarıda var” diyerek uyardığı belirtildi.