Samanyolu Haber /Dünya / Tansiyonu yüseltecek iddia: Odessa’da ingiliz ve Fransız subayların kaldığı otel vuruldu /02 Şubat 2025 13:57

Tansiyonu yüseltecek iddia: Odessa’da ingiliz ve Fransız subayların kaldığı otel vuruldu

Rusya'nın Odessa’daki “Bristol” oteline yapılan füze saldırısının hedefinin Fransız askeri istihbarat subayları olduğu bildirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu iddia, “Askeri Gözlemci” (??????? ????????????) adlı Telegram kanalında paylaşıldı. Habere göre, söz konusu Fransız subayları Ukrayna’ya Orta Doğu’dan geldi.

Öte yandan, askeri muhabir Yevgeniy Lisitsin, saldırının otel binasına isabet ettiğini ve burada İngiliz özel kuvvetleri SAS (Special Air Service) mensuplarının da kaldığını öne sürdü.

Bu konuda Ukraynalı yetkililer veya Fransız makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ukrayna’nın gaz ve enerji tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Şubat gecesi Ukrayna’nın savunma sanayisini destekleyen gaz ve enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğunu ve tüm planlanan noktaların imha edildiğini açıkladı.

Daha önce, 16 Ocak’ta Ukrayna’nın en büyük yer altı gaz depolama tesislerinden biri hedef alınmıştı. Rusya, bu saldırıların Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına karşı bir misilleme olduğunu vurguladı.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk’te bulunan Kırımskoye yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlığa göre, “Merkez” askeri birlikleri bölgeyi ele geçirirken, Ukrayna ordusu Novoalekksandrovka, Dzerjinsk, Druzjba, Lısovka, Slavyanka, Baranovka, Novoandreevka ve Kotlino’da ağır kayıplar verdi.
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