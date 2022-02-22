Tansu Çiller adım adım geliyor!..

YENİDEN REFAHLA İTTİFAK İDDİASI





Yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlandığı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller'in olağanüstü kurultayla başına geçeceği öne sürülen Aydınlık Demokrasi Partisi’nde (ADP) Genel Başkan Salih Önel bugün itibariyle istifa ettiğini duyurdu.Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'e konuşan Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in teşkilatların 'kendileri ile hareket etmeleri' için çalışmalar yaptığını belirtti.Önel, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu ve arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini de aktardı.Haberde ayrıca DYP’li eski isimlere dayandırılarak, Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan ADP’nin olağanüstü kurultayla başına geçerek genel başkan olmayı hedefleyen Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktarıldı.YRP ile kurulacak ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verilmesinin düşünüldüğü, Çiller’in görüşmeler gerçekleştirdiği DYP’li eski yol arkadaşlarının bazılarından ise destek bulamadığı da öne sürüldü.Buna göre Çiller Anadolu İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak, aktif siyasete dönmeye kesin karar vermesi durumunda da Doğru Yol Partisi’nin isim hakkını alınması da seçenekler arasında. Tansu Çiller hakkındaki iddiaların medyaya yansımasının ardından parti kurma niyetinde olmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.