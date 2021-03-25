Samanyolu Haber /Gündem / Tansu Çiller AKP kabinesine mi giriyor? /25 Mart 2021 16:23

Tansu Çiller AKP kabinesine mi giriyor?

AKP'de kabine değişikliği konuşulurken eski Başbakanlardan Tansu Çiller hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğini iddia etti.

Tansu Çiller AKP kabinesine mi giriyor?

MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, kabine değişikliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli bir kulis bilgisi aldığını söyledi. Kulat, "Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğine dair bilgi aldım" dedi.

MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV’de yayınlanan Can Coşkun’un sunduğu Haber Masası programının konuğu oldu. Kulat, yapılacak kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Önemli bir siyasetçiden, Dışişleri Bakanı’nın eski başbakanlardan Tansu Çiller olma ihtimali üzerine bir bilgi aldım. Bu bir kulis bilgisi. Tansu Çiller, Türkiye'nin son dönemde Avrupa Birliği ve Amerika ile yaşanan ilişkilerdeki sorunları aşmada dışişlerinde etkin rol almış olması sebebiyle ihtimaller dahilinde. Bana, Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi sürecinde etkin rol alması dolayısıyla dışişlerine getirileceği bilgisi bana ulaşmıştı. Dün bir gazeteci arkadaşımız da bu bilgiyi bir ay önce aldığını söylemişti ama ben o zaman görmemiştim" diyen Kulat, başka değişikliklerin konuşulduğuna dikkat çekti. 
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