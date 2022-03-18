Samanyolu Haber /Politika / Tansu Çiller eski partisine geri mi dönüyor /18 Mart 2022 21:53

Tansu Çiller eski partisine geri mi dönüyor

Eski başbakanlarda Tansu Çiller'in yeniden siyaset sahnesine döneceği bir süredir konuşuluyordu. Şimdi de Çiller'in eski partisi Doğru Yol Partisi (DYP) ile meydanlara ineceği iddia edildi.

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Tansu Çiller son günlerin en çok konuşulan eski siyasetçilerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Eski başbakanlardan Çiller'in yeni bir parti kuracağı ya da mevcut bir partinin başına geçeceği iddiaları ileri sürülürken, şimdi de Çiller'in eski partisi Doğru Yol Partisi'nin (DYP) başına geçip geçmeyeceği konuşuluyor.


Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, geçen günlerde son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partinin isminin Büyük Türkiye Partisi olacağını açıklamıştı.

DYP Eski Genel Başkan Yardımcısı Salih Önel, Halk TV'de katıldığı bir programda çarpıı açıklamalarda bulundu. Önel, Çiller'in dün öğleden sonra evinde bir toplantı yaparak, siyasete gireceği partinin belirlendiğini, teşkilatlanmanın nasıl yapılacağının konuşulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tansu Hanım dün öğleden sonra DYP partisi genel başkanıyla ve yanında Isparta Milletvekili Ömer Bilgin, eski Bingöl Milletvekili Necati Bingöl'le beraber uzun bir görüşme yaptılar, bu görüşme İstanbul Sarıyer'deki yalısında oldu"

"MEYDANLARA DOĞRU YOL PARTİSİ İLE GERİ DÖNECEK"

Toplantıya dört kişinin katıldığını dışarıda da siyasetçilerin beklediğini duyuran Önel, "Toplantıda Tansu Hanım'ın merkez sağda tekrar DYP'ye genel başkan olmak için görüştüğünü, teşkilatları nasıl hazırlayacağını, teşkilatları hazırlama görevinin de Ömer Bilgin ve Necati Bingöl tarafından yapılacağının konuşulduğunu düşünüyorum. Tahminim hanımefendi siyasete, meydanlara Doğru Yol Partisi ile geri dönecek çünkü Doğru Yol Partisi'nin onun adıyla özdeşleştiğini düşünüyor" dedi.

'TANSU ÇİLLER AKP'YE ZARAR VERECEK'

Önel, "Önümüzdeki süreçte merkez sağda sahalara indiğinde ancak Meral Akşener hanımefendinin oylarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Merkez sağda oylar Akşener'de, zeminindeki oylar hep MHP kökenli. O nedenle Tansu hanımın siyasete dönüşü Meral hanıma değil, şahsımca AKP'ye zarar verecek" dedi.
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