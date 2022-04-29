Tansu Çiller, yeni parti girişimini askıya aldı

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında yeni parti kurma girişimlerinde bulunan eski başbakanlardan Tansu Çiller ile ilgili yeni bir kulis haberini aktardı.





Saymaz, Çiller'in halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldığını kaydetti.





Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:





"Eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çiller'in parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor."